Alimpijević: Igrači Zvezde i Partizana dolaze u četvrtak, Avramović upitan

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević rekao je večeras da će se igrači Crvene zvezde i Partizana pridružiti timu posle evroligaških utakmica i dodao da je Aleksa Avramović pod znakom pitanja za predstojeće utakmice sa Turskom.

„Priključiće se (Ognjen) Dobrić, (Nikola) Kalinić, (Dejan) Davidovac i (Arijan) Lakić u četvrtak, dan posle njihovih evroligaških utakmica za Crvenu zvezdu, odnosno Partizan. Sutradan očekujemo (Nemanju) Dangubića i Aleksu Avramovića, oni nisu dobili dozvolu za prvu utakmicu, jer igraju u četvrtak za Dubai, tako da fizički ne mogu pre petka da dođu“, rekao je Alimpijević novinarima, prenosi Mocartsport.

„Sve je zakomplikovala poslednja povreda Alekse Avramovića, koju pratimo. Ukoliko bude bio u sastavu za Dubai protiv Asvela, igraće za nas u Turskoj, u suprotnom, neće nastupati ni za klub ni za Srbiju“, dodao je on.

Reprezentacija Srbije će 27. februara dočekati selekciju Turske u dvorani „Aleksandar Nikolić“, a potom će gostovati evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu.

Alimpijević je nabrojao četvoricu igrača iz Zvezde i Partizana, ali ne i Alekseja Pokuševskog koji je bio na inicijalnom spisku:

„Pokuševski ne dolazi. Bio je na spisku, ali ne dolazi“, rekao je kratko selektor Srbije.

Alimpijević je potencirao značaj prisustva dvojice iskusnih igrača kao što su Nikola Kalinić i Luka Mitrović.

„Sjajna stvar. Dva ighrača koji imaju izuzetan kvalitet, igraju dobre sezone. Sa Lukom smo imali kontakt i pred prvi prozor. On je vrlo pošten prema svemu što radi i insistirao je da se prikljući ako bude imao klub barem sedam dana pre okupljanja, da bi bio u kakvoj-takvoj formi. Mi smo sačekali, potpisao je za CSKA, ima dobru sezonu, mnogo mi je drago da ga imamo, mnogo znači“, rekao je on.

„Ništa manje sa Kalinićem. Čovek koji je već dokazan na milion strana, takmičenja, toliko kvaliteta, ratnik koga ova reprezentacija treba“, dodao je selektor.

Alimpijević je istakao da je atmosfera u timu odlična, a potom je i pojasnio izjavu da su Turci favorizovana selekcija uoči predstojećih utakmica.

„Vrlo jednostavo. Trenutno imaju na raspolaganju veći broj evroligaških igrača. Naši igrači nisu svi dobili zeleno svetlo ili imaju objektivne zdravstvene razloge zbog kojih ne mogu da nastupaju za reprezentaciju. Ali, ono što nas je krasilo, neodustajanje, dobar karakter, timska igra, u takvoj atmosferi koju ćemo da napravimo u ‘Pioniru’, nema izrazitog favorita“, rekao je on.

Alimpijević, koji je i trener turskog Bešiktaša, naveo je da Turci „žive zlatno doba što se tiče njihove košarke“.

„Žive najlepše momente košarkaškog života, neverovatna su ulaganja, fokus na sve što košarka donosi. Košarka je u najvećoj popularnosti otkad sam ja tamo“, rekao je Alimpijević.

„Njihovi igrači uzimaju ozbiljno učešće za svoju selekciju. Evo, samo primera radi, jedna paralela, za tri igrača iz mog tima, niko nas nije ni kontaktirao da bismo mogli uopšte da diskutujemo o njihovom nastupu za reprezentaciju. A mi imamo ovde priličan broj poziva za trenere, klubove, generalne direktore… Mnogo teže to ide kod nas, kod njih su svi u obavezi da se odazovu“, dodao je on.

Srbija je u prva dva kola pobedila reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

(Beta)

