Alimpijević: Moram biti zadovoljan formom

Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević rekao je posle današnje ubedljive pobede protiv Zadra u ABA ligi izuzetno zadovoljan u kojoj formi se nalazi njegova ekipa i dodao da na Kup Radivoja Koraća u Niš putuje odmorna i s mnogo motiva da osvoji prvi trofej u sezoni.

„Svaka od preostale tri utakmice (u ABA ligi), zaključno sa ovom protiv Zadra je značajna za nas. Značajna pre svega zbog ostajanja na prvom mestu. To želimo i zato je bio ovakav pristup protiv Zadra. Pamtimo gostovanje u prvom delu, pamtimo koliko smo se namučili tada. Ušli su u tu utakmica sa željom da pobede, a to smo mi imali na umu kada smo spremali ovu utakmicu. U odnosu na prvu utakmicu je razlika što mi imamo značajno bolju formu“, rekao je Alimpijević novinarima posle utakmice.

Zvezda je večeras u 20. kolu ABA lige pobedila Zadar sa 97:67 i tako zadržala lidersko mesto na tabeli regionalnog takmičenja.

„Očekuje nas Kup. Odlazimo na Kup sa jednom dobrom formom, sa devet pobeda u EL, gde su prognoze bile značajno manje, sa vrlo važnim i velikim pobedama do sada. Odlazimo sa prvog mesta u ABA ligi, a imamo i dva kola do kraja da to potvrdimo. Bićemo ozbiljni u tome. Mnogo je bolja forma igrača svih u rosteru i Kup Radivoja Koraća dolazi u dobrom momentu. Vrlo smo motivisani i idemo dole (u Niš) sa mnogo želje i energijom da osvojimo prvi trofej“, rekao je Alimpijević.

On se složio s konstatacijom novinara da je njegova ekipa u blagoj prednosti na ostale timove koje na završnici Kupa Radivoja Koraća očekuje naporan ritam utakmica.

„Značajno je to za nas i odredjena je prednost, jer odigrati tri utakmice u četiri dana nije lako i nama je možda to najbliže od svih ekipa koje su tamo. Navikli smo na naporan ritam i to kada imate manje vremena za spremanje utakmica“, rekao je Alimpijević.

Trener Zvezde je kazao da crveno-beli tokom cele sezone pokazuju napredak „kako na individualnom, tako i ekipnom planu“.

„Moram biti zadovoljan formom i načinom na koje smo pobedili FMP, Milano i Zadar. Dobar momenat za kup, ali svakako ima još mesta za napredak“, rekao je Alimpijević.

Meč u dvorani „Aleksandar Nikolić“ protiv Zadra obežio je i rekordni 430. nastup kapitena Branka Lazića u dresu Zvezde.

„Jako lepa stvar i čast je biti deo svega ovoga. Lazić kao kapiten, kao igrač i kao čovek je zaslužio sve ovo. Čestitao sam mu na tome pre utakmice. On sada nije svestan toga, ali će biti jednog dana kada ode i napusti klub. O njegovoj energiji i posvećenosti ne treba trošiti reči. Daje nestvarnu energiju u odbrani, u najgorim i najtežim zadacima, kada čuva najbolje napadače protivničkih ekipa i kada mora da ih zaustavi. On to vrlo uspešno radi. Lazić je tip igrača kog ne primećujete kada uzmete statistiku, ali takvi igrači su izuzetno značajni za klub. Mnogo sam srećan što sam deo ovog jubileja, u kom sam imao minimalan udeo. Radujem se daljoj saradnji. Želim mu još mnogo rekorda, a prvi u nizu da bude najtrofejniji igrač u istoriji Zvezde“, rekao je Alimpijević.

