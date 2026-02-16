Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je danas spisak od 23 kandidata za februarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo, odnosno za utakmice sa Turskom.

Reprezentacija Srbije će 27. februara dočekati selekciju Turske u dvorani „Aleksandar Nikolić“, a potom će gostovati evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu.

Na spisku selektora se nalaze: Danilo Anđušić, Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Savo Drezgić, Asim Đulović, Strahinja Gavrilović, Nikola Kalinić, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Bogoljub Marković, Dušan Miletić, Stefan Miljenović, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Pavle Nikolić, Jovan Novak, Aleksej Pokuševski, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Uroš Trifunović.

Srbija je u prva dva kola pobedila reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

(Beta)

