Alimpijević odredio 12 igrača za utakmicu u Istanbulu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je danas 12 igrača za utakmicu sa selekcijom Turske u Istanbulu, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Na spisku su: Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović i Arijan Lakić.

Reprezentacija Srbije izgubila je od Turske u Beogradu sa 78:82, a druga utakmica dva tima na programu je danas od 19.00.

Posle tri odigrane utakmice, Srbija ima dve pobede i poraz, dok je Turska upisala sva tri trijumfa.

(Beta)

