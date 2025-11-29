Alimpijević pred duel protiv BiH: Drugo poluvreme meča protiv Švajcarske reper kako treba da igramo

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas da od svoje ekipe želi da na predstojećoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Bosne i Hercegovine pokaže istu igru kao u drugom poluvremenu prethodnog meča protiv Švajcarske.

„Jasno je da je drugo poluvreme utakmice sa Švajcarskom reper kako treba da igramo. Prvo poluvreme je defanzivno bilo na jako lošem nivou i to ne smemo da dozvolimo, mora da se odigra sa mnogo boljom energijom. Imali smo dovoljno vremena da uklopimo i Dangubića i Dobrića, tako da definitivno očekujemo drugačiju utakmicu“, naveo je Alimpijević posle treninga u Sarajevu, a preneo Košarkaški savez Srbije (KSS).

Reprezentacija Srbije će u nedelju od 20 časova u Sarajevu igrati protiv selekcije Bosne i Hercegovine, u utakmici drugog kola Grupe C prve faze evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Košarkaši Srbije su u utakmici prvog kola Grupe C, u Beogradu pobedili Švajcarsku 90:86, iako su na poluvremenu imali zaostatak od 23 poena razlike (34:57), dok je selekcija Bosne i Hercegovine u Istanbulu izgubila od Turske 71:93.

„Naročito je važan način na koji se preokret protiv Švajcarske desio. Nije se preokret desio slučajno nego su ga oni zaslužili svojom agresivnom odbranom, sami su se izborili za preokret koji uopšte nije bio lagan, o kakvom god protivniku da pričamo, mi pričano o minus 23“, kazao je Alimpijević.

Alimpijević je rekao da smatra da je reprezentacija Bosne i Hercegovine ipak „ozbiljniji“ protivnik od Švajcarske.

„Očekujemo i drugačijeg protivnika jer, uz dužno poštovanje, mogla je i prva utakmica da ode u drugom smeru, ali Bosna i Hercegovina je na papiru i po imenima ozbiljniji protivnik. Kako je nama bilo teško da spremimo utakmicu, tako je i Bosni bilo teško da spreme Srbiju. Novi selektor, samo jedna utakmica koju su igrali, imaju dvojicu novih igrača na spisku za našu utakmicu. To što se videlo na prvoj utakmici, ne bi trebalo da bude prevelike razlike. Mi znamo šta je njihova najveća pretnja, ko je najveća pretnja, ko je motor ekipe i tu je sav fokus“, naveo je selektor reprezentacije Srbije.

(Beta)

