Alimpijević: Problem su okupljanja u prozorima, niko ne može da se spremi kako treba

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević je danas, uoči svoje prve utakmice na čelu selekcije Srbije, izjavio da taj posao sa sobom nosi posebnu težinu i dodao da su okupljanja u FIBA prozorima uvek problematična.

„Drugačije je skroz od svega što sam do sada radio. Posebna emocija i posebna težina. Stati pred zastavu, slušati himnu. Znati da si na čelu srpske košarke, koja je donela toliko sreće našoj državi. Takav pristup imaju svi igrači i svi članovi stručnog štaba. Problem su okupljanja u prozorima. Niko živ ne može da se spremi kako treba, ovo je iznenađenje za sve nas. Situacija je takva kakva jeste“, naveo je Alimpijević, a preneo Sport klub.

Reprezentacija Srbije će prvo u četvrtak u Beogradu dočekati Švajcarsku, u utakmici prvog kola Grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, da bi potom u nedelju u Sarajevu igrala protiv Bosne i Hercegovine, u meču drugog kola.

Za reprezentaciju Srbije na tim utakmicama neće igrati plejmejker Hapoela iz Tel Aviva Vasilije Micić, kome klub nije dozvolio da se priključi nacionalnom timu, a očekuje se da će se Nemanja Dangubić i Ognjen Dobrić pridružiti reprezentaciji nakon meča protiv Švajcarske.

„Bilo je 276 povreda od prvog do osmog kola Evrolige. Zato svi klubovi imaju pravo da kažu ‘ne’. Micić je na spisku, čekali smo do poslednjeg trenutka odgovor Hapoela. Micić ima veliku želju, ali Hapoel nije pustio nijednog svog reprezentativca. Isto je uradio i Dubai. Očekujemo da nam se Dangubić pridruži posle prve utakmice“, rekao je Alimpijević.

Alimpijević je izjavio da su Crvena zvezda i Partizan „najbolje moguće“ odgovorili na poziv svojih igrača u reprezentaciju, ali da su problem povrede.

„Oba trenera imala su veliko razumevanje, ali problem su povrede, i one sitne, koje moraju da se zaleče, i one ozbiljnije zbog kojih igrači ne mogu da nastupaju. Sa oba Obradovića sam razgovarao. Očekujemo da se Dobrić priključi, Davidovac ima povredu prepone, a Miljenović je već sa nama. Partizan ima mnogo problema s povredama“, kazao je selektor reprezentacije Srbije.

Selektor reprezentacije Srbije izrazio je želju za pronalaženjem „funkcionalnog sistema takmičenja“.

„Ja sam za to da Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) donese jasno pravilo: ili moraju svi da se odazovu, ili niko ne mora. U fudbalu postoji takvo pravilo, svi moraju“, kazao je Alimpijević.

Alimpijević je naveo i da je Košarkaški savez Srbije (KSS) podigao nivo stručnog štaba, kondicionog bloka i medicinskog tima.

„Hoćemo da povrede budu manji problem, da postoji veća briga o igračima i njihovim potrebama“, rekao je Alimpijević.

Za kapitena reprezentacije Srbije na utakmici protiv Švajcarske imenovan je Dušan Ristić.

(Beta)

