Alimpijević saopštio sastav za prvu utakmicu protiv Turske

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je danas spisak od 12 igrača koji će biti u sastavu za večerašnju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Turske.

Reprezentacija Srbije će večeras od 19 časova u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“ dočekati selekciju Turske, u utakmici trećeg kola Grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Obe selekcije imaju skor 2/0, nakon pobeda nad reprezentacijama Švajcarske i Bosne i Hercegovine u prva dva kola.

Na spisku od 12 igrača koje je Alimpijević odabrao za večerašnju utakmicu protiv Turske nalaze se: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Jovan Novak, Filip Barna i Luka Mitrović.

Selekcije Srbije i Turske će se ponovo sastati već u ponedeljak, 2. marta, kad će u Istanbulu odigrati utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

(Beta)

