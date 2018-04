Alimpijević: U finalu nema favorita, ali verujem u svoju ekipu

Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević rekao je danas da u finalu ABA lige nema favorita i da očekuje tešku seriju utakmica protiv Budućnosti, ali da veruje u svoju ekipu.

„U finalu nema favorita. To može da se priča na početku sezone ili ligaškog dela. To se ne radi u finalu ili polufinalu. Ja mislim da je ekipi Budućnosti cilj od početka sezone bio da osvoji titulu ABA lige i plasman u Evroligu. Danas smo tu gde smo želeli da budemo, u finalu, sa prednošću domaćeg terena. Svi koji su u finalu to su zaslužili. To su utakmice sa velikim ulogom i velikim značajem jer nose Evroligu“, rekao je Alimpijević, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Crvene zvezde igraju u ponedeljak od 19 časova u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“ protiv Budućnosti, prvu finalnu utakmicu plej-ofa ABA lige. Utakmicu će propustiti Nemanja Dangubić i Pero Antić.

„Ostao je poslednji korak, izuzetno težak za bilo koju ekipu koja se nalazi u finalu, ali naši prioriteti se znaju. Prema tome se odnosimo sa najvećom dozom ozbiljnosti i spremnosti. U poslednjih nekoliko utakmica pružamo dobre partije, vidi se dodatna ozbiljnost i dobra energija kod svih u timu. Verujem u ove momke. Očekuje nas teška finalna serija“, naveo je Alimpijević.

Govoreći o ekipi Budućnosti, on je rekao da je to sklop dobrih pojedinaca koji su se dobro uklopili, kao i da su od početka sezone igrali dobro u ABA ligi i Evrokupu.

„Njihove ambicije su bile poznate, jer kada na dobre partije Nikolića i Ilića, dovedete igrača na istoj poziciji i to sa takvim rejtingom koji ima Dolman, onda znate da ambicije nisu opstanak u ligi. Oni će sigurno probati da osvoje ABA ligu i uzmu učešće u Evroligi sledeće sezone“, dodao je Alimpijević.

Budućost je jedina ekipa koja je ove sezone dva puta pobedila Zvezdu u ABA ligi, u Železniku i Podgorici.

„Te utakmice su nam dolazile u momentima kada smo se vraćali sa gostovanja ili velike potrošnje u Evroligi, što ne umanjuje njihove pobede, sa mnogo ‘trojki’ i ubačenih šuteva. Mi ove sezone prvi put igramo protiv njih u dvorani ‘Aleksandar Nikolić’. Oni i mi smo svesni da nemamo poraz u Pioniru ove sezone, to donosi dodatnu energiju i samopouzdanje za naše igrače“, rekao je Alimpijević.

On je naveo da u njegovoj ekipi ima mnogo igrača koji su igrali u finalima i da je to dodatnu plus sa igrače koji će se prvi put boriti za trofej.

Košarkaš Zvezde Stefan Janković rekao je da se ekipa dobro priprema za finale i da očekuje teške utakmice.

„Biće borbeno, čvrsto, kako i treba kada se igra finale i za trofej. Oni su dobra ekipa, očekuju nas teške utakmice, ali nema šta mnogo da se priča, znamo šta želimo“, naveo je on.

