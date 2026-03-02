Alimpijević: Veoma sam ponosan na svoje igrače

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je da je ponosan na igru svoje ekipe u večerašnjoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Turske i dodao da je glavni razlog za poraz njegovog tima u tom duelu loš šut za tri poena.

„Čestitam reprezentaciji Turske, njihovom savezu i selektoru Atamanu na ove dve pobede. Najvažnije za mene je da sam jako ponosan na svoje igrače i svoje članove stručnog štaba na svemu prikazanom u ove dve utakmice. Nismo se žalili, nismo odustali. Odbili smo da odustanemo, igrali smo do kraja svim srcem, sa dobrim karakterom“, naveo je Alimpijević na konferenciji za novinare.

Reprezentacija Srbije je večeras na gostujućem terenu u Istanbulu izgubila od selekcije Turske 86:94, u utakmici četvrtog kola Grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Pokazali smo veoma dobar napor da se takmičimo sa veoma jakim timom Turske, da uhvatimo 20 skokova u napadu. Nažalost, opet smo loše šutirali za tri poena. Ne možeš pobediti Tursku ako ne šutiraš bolje za tri poena. Uzimajući sve ove okolnosti u obzir, jako sam ponosan na svoj tim, kako smo igrali i ostali fokusirani. Turska je veoma jaka i trenutno su najbolja reprezentacija u FIBA prozorima. Uradili smo mnogo dobrih stvari u ovim FIBA prozorima i veoma smo ponosni na našu bazu igrača“, dodao je Alimpijević.

Selekcije Srbije i Turske sastale su se i 27. februara, u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo odigranoj u Beogradu, u kojoj su turski košarkaši pobedili 82:78.

„Dali smo svoj maksimum na obe utakmice u ovom sastavu. Zadovoljan sam sa pruženom igrom, našim karakterom i našom borbom. Trudili smo se da neutrališemo stvari iz prve utakmice, ali oni imaju fizičku moć, talentovani su i našli su put do koša svakako“, kazao je Alimpijević.

Alimpijević je pohvalio igru turskog beka Tarika Biberovića u ova dva meča.

„Biberović je igrač koji je najviša klasa igrača. On je čovek koji pravi višak bez neke posebne igre. On je večeras podigao neka tri šuta preko ruke i pogodio. To ne možete zameriti odbrani. On je klasa. I pored njega imaju nekoliko igrača koji su pravili razliku“, naveo je Alimpijević.

Selektor reprezentacije Srbije kritikovao je organizaciju FIBA prozora.

„Jako je komplikovano, to je za mene neverovatno. To je što je, moramo da se borimo za najbolje. Moraju da nađu zajedničko rešenje za FIBA prozore. Teško je novim igračima da se naviknu na sistem u par dana“, izjavio je Alimpijević.

Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović izjavio je da smatra da je selekcija Turske zasluženo pobedila u večerašnjoj utakmici i dodao da je ponosan na pristup svoje ekipe.

„Igrali su bez Šenguna i Bone, sa kojim smo se suočili u Rigi. Čestitam im na pobedi. Veoma sam ponosan na naš pristup danas. Sve izgubljene lopte i neke greške koje smo napravili večeras smo pokrili sa 20 ofanzivnih skokova i 21 asistencijom. Delili smo loptu dobro. Znam kako FIBA prozori funkcionišu, samo dva dana smo zajedno, ali nema izgovora. Došli smo ovde, dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno pred ovom publikom. Nismo odustali, to mi je veoma važno“, rekao je Avramović.

Avramović je naveo da smatra da bi momentum utakmice bio promenjen da su pojedine stvari otišle u korist njegove ekipe.

„Ljudi greše, niko nije savršen, svi treba sami sebe da analiziramo. Sledeći put se nadam da će naš tim imati sve dostupne igrače. Svaka čast svim igračima, članovima stručnog štaba i članovima Saveza“, kazao je srpski plejmejker.

Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe C sa skorom 2/2.

Srpski košarkaši će utakmicu narednog kola odigrati 2. jula, kad će na gostujućem terenu igrati protiv selekcije Švajcarske.

(Beta)

