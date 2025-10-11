Alimpijević: Za svakog trenera je najveća čast biti selektor svoje zemlje

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas da mu je velika čast što će voditi selekciju svoje zemlje i dodao da mu je drago što preuzima ekipu u kojoj već vlada dobra atmosfera.

„Svestan sam pozicije na koju sedam. Za svakog trenera je najveća čast da bude selektor svoje zemlje. Sa Pešićem sam razgovarao. Izuzetno sam srećan jer ne krećem od nule. To je veliki plus. Reprezentacija je vratila kult. Igrači dolaze zadovoljni i raspoloženi u reprezentaciju. Vratila se dobra atmosfera. Zahvalan sam Pešiću što preuzimam reprezentaciju u takvom obliku. Razgovarali smo sa igračima, potencijalnim kandidatima i svim ljudima koji su već bili u ovom sistemu. To me jako raduje. Vidim tu sreću, zadovoljstvo i izražen patriotski momenat“, naveo je Alimpijević na predstavljanju.

Alimpijević je 30. septembra imenovan za selektora reprezentacije Srbije, zamenivši Svetislava Pešića na toj poziciji i potpisavši ugovor na tri godine, uz opciju produžetka na dodatnih godinu dana.

Novi selektor reprezentacije Srbije će ujedno nastaviti da vodi i ekipu Bešiktaša, sa kojom je prošle sezone stigao do finala plej-ofa turskog prvenstva.

Pre dolaska u Bešiktaš vodio je, između ostalog, i ekipe Crvene zvezde, ruskog Avtodora i Bursaspora, sa kojom je u sezoni 2021/22 stigao do finala Evrokupa i bio proglašen za najboljeg trenera tog međunarodnog klupskog takmičenja.

Alimpijević je naveo da je dugoročni cilj reprezentacije da uspostavi sistem promena novih ideja i ljudi.

„Jedan od glavnih zadataka je da postavimo sistem koji će dati rezultat i rešenja za buduće potencijalne probleme u narednom periodu, za izazove koji su pred nama. Novembarski prozori su trenersko iskušenje za svakog selektora, ne znamo u kom sastavu ćemo nastupati. Naš zadatak je da pažljivo, sistematično, profesionalno i odgovorno pristupimo poslu, da ne ispustimo nijedno ime potencijalnog kandidata za reprezentaciju. Mi moramo da se ozbiljno pozabavimo time da ne propustimo talente i ljude koji zaslužuju da budu u reprezentaciji“, rekao je Alimpijević.

Novi selektor selekcije Srbije rekao je da mu je cilj da igru prilagodi svojim igračima i dodao da želi da stvori okruženje u kojoj će se oni osećati komforno.

„Želimo da se igrači što dođu osećaju komforno u reprezentaciji. Da igramo stvari u kojima se oni najbolje snalaze, da prilagodimo odbranu njihovim kvalitetima. Naš zadatak je da igrači uživaju, a ne da im reprezentacija bude opterećenje. Reprezentacija je uvek pomagala igračima. Glavni zadatak selektora i stručnog štaba je da igrači osete lepu emociju dolaska u reprezentaciju“, kazao je Alimpijević.

Alimpijević je rekao i da smatra da treba da se napravi mreža potencijalnih reprezentativaca koji igraju u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Bitno je da napravimo novu mrežu igrača koji su u Americi, da se napravi dobro brojanje igrača u Americi koji su potencijalni reprezentativci. Moramo da razmišljamo o pozivanju igrača koji su na koledžima i u Razvojnoj ligi“, izjavio je Alimpijević.

Alimpijević je rekao i da, dok je on selektor, stranci neće igrati u reprezentaciji Srbije i dodao da očekuje dobru saradnju sa Partizanom i Crvenom zvezdom.

On je saopštio i da će Ognjen Stojaković biti deo stručnog štaba za utakmice u julu i avgustu, kao i da će se reprezentaciji priključiti pomoćni trener ekipe Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA) Nemanja Jovanović.

Novi selektor reprezentacije Srbije potvrdio je i da će Marko Sekulić ostati glavni kondicioni trener nacionalnog tima.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović rekao je da je važno da se Alimpijeviću pruži poverenje i strpljenje.

„Nadam se da ćemo imati poverenja i strpljenja. Nadam se da ćemo na taj način podupreti sva iskušenja i sve prolaze sa kojima ćemo se sretati. Izabrali smo energičnog, mladog trenera sa znanjem i iskustvom. Mi smo tu da mu pomognemo i da eliminišemo sve ‘bočne udare’. Zadovoljstvo mi je da dolazi pravi čovek na ovo važno i odgovorno mesto“, naveo je Čović.

Potpredsednik KSS-a za mušku košarku Nenad Krstić izjavio je da je ovaj izbor selektora jasan znak da se razmišlja o budućnosti reprezentacije Srbije i dodao da se nada da će Alimpijević svoju posvećenost i energiju preneti na igrače nacionalnog tima.

„Mislim da je Dušan dokazao svih ovih godina da se radi o jednom od najboljih mladih trenera u Evropi. Mislim da je Savez sa ovim izborom selektora dokazao da računamo na budućnost. Verujem da će Dušan svoju posvećenost i energiju preneti na reprezentaciju, što nam je i potrebno jer nas očekuju teške kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Siguran sam da će selektor sa svojim stručnim štabom raditi najbolje moguće“, kazao je Krstić.

Potpredsednik KSS-a za finansije i marketing i direktor muške reprezentacije Filip Sunturlić rekao je da od Alimpijevića očekuje da modernizuje srpsku košarku.

„Savez je ovim pokazao da daje šansu mladim trenerima, trenerima koji će u budućem periodu da modernizuju i prilagode stil srpske košarke svim tendencijama koje su na globalnom nivou već postavljene. Mi ćemo se potruditi da selektor ima sve uslove potrebne za rad i da modernizujemo sistem kod nas u Srbiji“, naveo je Sunturlić.

Alimpijević će reprezentaciju Srbije u zvaničnoj utakmici prvi put voditi 27. novembra, kad je na programu meč protiv selekcije Švajcarske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

(Beta)

