Alis Robinson pobednica veleslaloma u Koper Mauntinu

Novozelandska skijašica Alis Robinson pobedila je večeras u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Koper Mauntinu u Koloradu.

Robinson je pobedila sa rezultatom 1:58,91 minut.

Drugo mesto zauzela je Austrijanka Julija Šajb sa 0,96 sekundi zaostatka, dok je treće mesto pripalo Norvežanki Tei Luizi Stjernesund sa 1,08 sekundi zaostatka.

Liderka u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 268 bodova, ispred Lare Kolturi iz Albanije sa 218 bodova i Šajb sa 180 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Koper Mauntinu.

(Beta)

