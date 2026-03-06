Aljoša Mitrović novi tim menadžer KK Partizan

Košarkaški klub Partizan imenovao je danas svog nekadašnjeg igrača Aljošu Mitrovića za novog tim menadžera kluba.

Mitrović je bio član generacije koja je 2010. godine osvojila triplu krunu i igrao na završnom turniru Evrolige u Parizu.

„Zadovoljstvo je i privilegija biti u Partizanu u drugoj poziciji, jedva čekam da doprinosim dobrim rezultatima i funkcionisanju kluba. Čeka me mnogo toga novog, u dosta toga sam upućen, ima blage pozitivne treme, ali sam siguran da mogu da se uhvatim ukoštac sa svime“, rekao je Mitrović.

„Čast je i obaveza s obzirom da je Partizan veliko ime, najveći klub u Srbiji i ovom delu Evrope. Za mene Partizan predstavlja nešto posebno. Ne gledam na ovo samo kao na poslovni poduhvat već i ostvarenje sna da se bavim nečim van košarkaške karijere, a što je vezano za sport i da to bude u mom klubu“, naveo je Mitrović.

Kako je objavljeno, njegov prethodnik Luka Vulikić preuzeće funkciju asistenta sportskog direktora Žarka Paspalja.

(Beta)

