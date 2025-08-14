Alkaras i Zverev u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju, Fric eliminisan

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je noćas u osmini finala pobedio 98. igrača sveta Italijana Luku Nardija posle dva seta, 6:1, 6:4.

Meč je trajao sat i 22 minuta.

Alkaras je četiri puta uzeo servis italijanskom teniseru, dok je Nardi osvojio jedan brejk.

Alkaras će u četvrtfinalu igrati protiv 11. tenisera sveta Rusa Andreja Rubljova, koji je noćas pobedio 71. igrača sveta Argentinca Fransiska Komesana posle dva seta, 6:2, 6:3.

Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale, pošto mu je noćas u osmini finala Rus Karen Hačanov predao meč.

Nemački teniser imao je vođstvo 7:5, 3:0 u trenutku predaje Hačanova.

Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između šestog tenisera sveta Amerikanca Bena Šeltona i 26. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečke.

Četvrti teniser sveta Amerikanac Tejlor Fric nije uspeo da se plasira u četvrtfinale, pošto je noćas u osmini finala izgubio od 136. igrača sveta Francuza Terensa Atmana posle tri seta, 6:3, 5:7, 3:6.

Meč je trajao dva sata.

Fric je dva puta uzeo servis francuskom teniseru, dok je Atman osvojio tri brejka.

Američki teniser osvojio je sedam poena direktno iz servisa, dok je Atman zabeležio 13 asova.

Atman će u četvrtfinalu igrati protiv devetog tenisera sveta Danca Holgera Runea, kome je 14. igrač sveta Amerikanac Frensis Tijafo predao meč.

Plasman u četvrtfinale je ostvario i 28. teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, koji je noćas pobedio 63. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle dva seta, 6:4, 6:3.

Ože-Alijasim će u četvrtfinalu igrati protiv prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera, koji je pobedio 89. igrača sveta Francuza Adrijana Manarina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com