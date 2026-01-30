Alkaras: Jedan od fizički najzahtevnijih mečeva u karijeri, ponosan sam

Španski teniser Karlos Alkaras rekao je da je današnji polufinalni meč protiv Nemca Aleksandra Zvereva na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu bio jedan od fizički najzahtevnijih u karijeri i da je ponosan na sebe što se borio do poslednjeg trenutka i uspeo da pobedi.

„Uvek kažem da morate da verujete u sebe bez obzira kroz šta prolazite. Mučio sam se sredinom trećeg seta i fizički je to bio jedan od najzahtevnijih mečeva u mojoj karijeri. Imao sam ovakve mečeve i pre i znao sam šta moram da radim, znao sam da moram da uložim sve“, rekao je Alkaras posle meča.

Prvi teniser sveta se prvi put u karijeri plasirao u finale Australijan opena, pošto je u polufinalu pobedio trećeg igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle pet setova, 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Meč je trajao pet sati i 27 minuta i najduže je polufinale grend slem turnira u Melburnu.

Sredinom trećeg seta, na 4:4, Alkaras je imao problema sa desnom nogom i najverovatnije grčevima. On je zatražio lekarsku pomoć, teško se kretao i nije prikazivao prepoznatljivu igru.

Zverev je to iskoristio, osvojio je treći i četvrti set, a u petom je imao brejk prednosti i servirao je za meč pri vođstvu 5:4.

„Uspeo sam, borio sam se do poslednje loptice. Izuzetno sam ponosan na način kojim sam se borio u petom setu“, naveo je Alkaras.

On će u nedelju u finalu igrati protiv pobednika duela desetostrukog šampiona srpskog tenisera Novaka Đokovića i dvostrukog uzastopnog šampiona Italijana Janika Sinera.

Alkaras će prvi put igrati u finalu Australijan opena i pokušaće da osvoji „karijerni grend slem“, pošto mu jedini taj trofej nedostaje na grend slem turnirima, nakon što je osvojio po dve titule na Vimbldonu, Rolan Garosu i Ju Es openu.

„Zaista sam srećan što imam priliku da igram u prvom finalu u Melburnu. Ne bih bio sada ovde da nije bilo vas (publike), zadovoljstvo je igrati pred svima vama. Način na koji ste me vraćali u meč svakom loptom, u svakom poenu bio je lud. Nadam se da ću imati podršku i u nedelju, jedva čekam“, rekao je Alkaras.

„Sada samo mislim na oporavak i da budem u dobrom stanju, da priredim dobru predstavu za vas. Vidimo se u nedelju“, dodao je Alkaras.

(Beta)

