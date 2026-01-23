Alkaras, Medvedev i Pol u osmini finala Australijan opena

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedio 37. igrača sveta Francuza Korantena Mutea posle tri seta, 6:2, 6:4, 6:1.

Meč je trajao dva sata i sedam minuta.

Alkaras je osam puta uzeo servis francuskom teniseru, dok je Mute osvojio dva brejka.

Alkaras će u osmini finala igrati protiv 20. tenisera sveta Amerikanca Tomija Pola, kom je u trećem kolu 14. igrač sveta Španac Alehandro Davidovič Fokina predao meč.

Pol je u trenutku predaje Davidoviča Fokine imao vođstvo 6:1, 6:1.

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 47. igrača sveta Mađara Fabijana Marožana posle pet setova, 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Meč je trajao tri sata i 46 minuta.

Medvedev, 12. igrač sveta, uzeo je 11 puta servis mađarskom teniseru, dok je Marožan osvojio sedam brejkova.

Ruski teniser zabeležio je 19 asova, dok Marožan nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa.

Medvedev će u osmini finala igrati protiv 29. tenisera sveta Amerikanca Lernera Tijena, koji je u trećem kolu pobedio 46. igrača sveta Portugalca Nuna Boržeša posle tri seta, 7:6, 6:4, 6:2.

(Beta)

