Alkaras osvojio masters u Sinsinatiju nakon predaje Sinera

Drugi teniser sveta Karlos Alkaras osvojio je večeras titulu na masters turniru u Sinsinatiju, nakon što mu je finalni meč pri rezultatu 5:0 predao prvi igrač sveta Italijan Janik Siner.

Španski igrač je do svoje osme masters titule došao za 20 minuta, a Siner je meč predao zbog bolesti.

Bio je ovo njihov 14. međusobni meč i deveta pobeda Alkarasa, koji je prekinuo Sinerov niz od 26 uzastopnih pobeda na betonu.

Siner je u Sinsinatiju branio titulu, a posle predaje Alkaras će smanjiti razliku na ATP listi. Vodeći Siner imaće 11.480 na prvom mestu ATP listi, dok Alkaras može da računa na 9.580 bodova na drugom mestu.

Naredne nedelje u Njujorku tenisere očekuje početak poslednjeg grend slema u sezoni (Ju-Es open), na kojem titulu brani Siner.

(Beta)

