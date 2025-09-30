Alkaras osvojio titulu na turniru u Tokiju

Španski teniser Karlos Alkaras osvojio je danas titulu na turniru u Tokiju, pošto je u finalu pobedio petog igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle dva seta, 6:4, 6:4.

Prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 33 minuta i osvojio osmu titulu u sezoni, a 24. u karijeri.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Alkaras napravio brejk i posle gema na svoj servis poveo u meču.

Alkaras je u prvom i petom gemu oduzeo servis Fricu i posle gema na svoj servis poveo je 5:1.

Fric se posle toga primakao na 4:5, ali je posle toga Alkaras osvojio gem na svoj servis i posle prve meč lopte ostvario 67. pobedu u sezoni.

(Beta)

