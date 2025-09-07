Alkaras pobedio Sinera i osvojio titulu na Ju Es openu

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras ovojio je večeras titulu na Ju Es openu, pošto je u finalu savladao Italijana Janika sinera posle četiri seta 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

On je pobedio prvog igrača na ATP listi posle dva sata i 44 minuta.

Alkaras je bolje ušao u meč i brejkovima u prvom i sedmom gemu stigao do prednosti.

U četvrtom gemu drugog seta Siner je oduzeo servis Alkarasu i sigurnim servisom do kraja seta izjednačio.

U trećem setu Alkaras je bio ubedljiv, i brejkovima u drugom i četvrtom gemu, uz jedan izgubljen gem, ponovo stigao do prednosti.

Do petog gema četvrtog seta nije bilo brejkova, Kada je Alkaras oduzeo servis Sineru, a sigurnim servisom u narednom gemu potvrdio brejk i poveo 4:2. Španac je bez većih poteškoća sačuvao brejk prednosti do kraja seta i stigao do pobede i titule.

Alkaras je večeras osvojio svoju šestu grend slem titulu, drugu na Ju Es openu.

Finalnom meču prisustvovao je i američki predsednik Donald Tramp.

(Beta)

