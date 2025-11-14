Alkaras ponosan zbog trofeja za osvajanje prvog mesta na ATP listi na kraju godine

Španskom teniseru Karlosu Alkarasu uručen je danas u Torinu trofej za osvajanje prvog mesta na ATP listi na kraju kalendarske godine.

Alkaras je u četvrtak obezbedio prvo mesto na svetskoj rang-listi na kraju godine, nakon što je pobedio u prva tri meča grupne faze na završnom ATP turniru u Torinu.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo prvi igrač sveta. To je nešto za šta sam radio zaista naporno, sa mojim timom svakodnevno. To je cilj, da budem iskren, ali mislim da je to putovanje kroz koje ne prolazite sami. Tu je ceo vaš tim, vaša porodica, bliski ljudi koji vas uvek podržavaju, u teškim i dobrim trenucima“, naveo je Alkaras.

Španski 22-godišnji teniser će drugi put u karijeri godinu završiti na prvom mestu ATP liste.

On je 2022. godine kao 19-godišnjak postao najmlađi teniser koji je godinu završio na prvom mestu svetske rang-liste.

„Ponovo imam ovaj trofej, prvi od 2022. godine i imam isti tim. Ponosan sam na tim koji imam. Ovo je za mene veliko dostignuće. Da budem iskren, znači mi sve na svetu i zaista sam ponosan i srećan“, naveo je Alkaras.

(Beta)

