Alkaras posle preokreta savladao Frica na završnom ATP turniru u Torinu

Španski teniser drugi trijmuf na završnom mastersu ostvario je za dva sata i 48 minuta.
Prvi je do brejka u meču došao Alkaras, koji je u trećem gemu oduzeo servis rivalu. Fric je već u narednom gemu vratio brejk, da bi teniseri u nastavku čuvali svoje servise.
Prvi set rešen je u taj-brejku, u kojem je Fric slavio sa 7:2.
Jedini brejk u drugom setu viđen je u 12. gemu, kada je Alkaras iskoristio drugu set loptu za izjednačenje na 1:1.
U odlučujućem setu Alkaras je brejk napravio u šestom gemu. U osmom gemu na servis protivnika imao je tri meč lopte, koje nije realizovao, a pitanje pobednika rešio je u narednom gemu.
Alkaras ima maksimalan učinak nakon dva kola na završnom ATP turniru (u prvom kolu pobedio Aleksa de Minora iz Australije sa 2:0), dok je Fric zabeležio prvi poraz (u prvom kolu savladao Italijana Lorenca Muzetija sa 2:0).
Večeras se u okviru ove grupe sastaju De Minor i Muzeti. Australijanac se nalazi na sedmom mestu ATP liste, a Muzeti je deveti igrač sveta.
Alkaras bi plasman u polufinale završnog turnira obezbedio već večeras, ukoliko De Minor savlada Muzetija.
(Beta)
