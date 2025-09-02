Alkaras potencijalni protivnik Đokovića u polufinalu Ju Es opena

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se večeras u polufinale Ju Es opena, pošto je posle tri seta pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:4, 6:2, 6:4.

On je pobedio 21. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta.

Alkaras je do dva seta prednosti stigao brejkom u prvom gemu prvog seta i brejkovima u prvom i sedmom setu drugog seta.

Do devetog gema trećeg seta nije bilo brejkova, kada je Alkaras ponovo oduzeo servis Čehu, i sigurnim servisom u narednom gemu stigao do pobede.

U polufinalu, Alkaras će igrati protiv boljeg iz duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Amerikanca Tejlora Frica.

(Beta)

