Alkaras potencijalni protivnik Đokovića u polufinalu Ju Es opena

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se večeras u polufinale Ju Es opena, pošto je posle tri seta pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:4, 6:2, 6:4.
On je pobedio 21. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta.
Alkaras je do dva seta prednosti stigao brejkom u prvom gemu prvog seta i brejkovima u prvom i sedmom setu drugog seta.
Do devetog gema trećeg seta nije bilo brejkova, kada je Alkaras ponovo oduzeo servis Čehu, i sigurnim servisom u narednom gemu stigao do pobede.
U polufinalu, Alkaras će igrati protiv boljeg iz duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Amerikanca Tejlora Frica.
(Beta)
