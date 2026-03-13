Alkaras protiv Medvedeva u polufinalu Indijan Velsa

Prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaras plasirao se u polufinale masters turnira u Indijan Velsu pošto je prošle noći pobedio Britanca Kamerona Norija sa 6:3, 6:4.

Alkaras je ovim trijumfom produžio svoj pobednički niz u 2026. godini na 16 mečeva.

Nakon što su bili sigurni na svoj servis na početku prvog seta, taj deo igre je završen sa tri uzastopna brejka, a jedan više napravio je Španac. Nori je na početku drugog seta poveo sa 2:0, ali je Alkaras odgovorio sa četiri uzastopna gema.

Alkaras će u svom petom uzastopnom polufinalu Indijan Velsa, po čemu se izjednačio sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom, igrati protiv Rusa Danila Medvedeva.

Medvedev je u četvrtfinalu pobedio Britanca Džeka Drejpera sa 6:1, 7:5 posle sat i 17 minuta igre.

Alkaras u međosobnim duelima void protiv Medvedeva sa 6:2. Španac je osvojio titule u Indijan Velsu 2023. i 2024. godine pobedivši upravo Medvedeva u oba finala.

U drugom polufinalu sastaće se Italijan Janik Siner i Nemac Aleksander Zverev.

(Beta)

