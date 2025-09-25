Alkaras se uplašio zbog povrede skočnog zgloba na turniru u Tokiju

Španski teniser Karlos Alkaras rekao je da je bio uplašen kada je povredio skočni zglob u današnjoj pobedi protiv Argentinca Sebastijana Baesa, u prvom kolu turnira u Tokiju.

Alkaras je pobedio Baesa 6:4, 6:2, a u prvom setu pri rezultatu 2:2 morao je da traži pomoć fizioterapeuta i bandažiran mu je zglob jer je nezgodo pao. Kada se vratio na teren napravio je brejk i poveo 5:4, a činilo se da mu je iz njegovog tima signalizirano da prekine, pre nego što je duel prekinut zbog kiše, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Meč je nastavljen pod krovom, a prvi teniser sveta je posle toga bio siguran i plasirao se u drugo kolo.

„I ja sam bio uplašen, neću da lažem. Kada sam doskočio, bio sam zabrinut jer se na početku nisam osećao dobro. Bio sam srećan što sam posle toga mogao da igram, kao i da igram tako dobar tenis. Videćemo“, rekao je Alkaras.

U drugom kolu Alkaras će u subotu igrati protiv Zizua Bergsa iz Belgije.

„Mislim da mi neće biti lako sledećih dan i po. Pokušaću da se oporavim, da uradim sve što je potrebno da se spremim za naredno kolo“, naveo je šestostruki grend slem šampion.

(Beta)

