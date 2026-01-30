Alkaras u finalu Australijan opena pobedom protiv Zvereva posle gotovo pet i po sati igre

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se danas u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u polufinalu pobedio trećeg igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle pet setova, 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.

Prvi teniser sveta pobedio je posle pet sati i 27 minuta i u najdužem polufinalu u istoriji Australijan opena. Prethodno, najduži polufinalni meč od pet sati i 14 minuta odigrali su 2009. godine španski teniseri Rafael Nadal i Fernando Verdasko.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Alkaras napravio brejk, koji mu je bio dovoljan za osvajanje seta.

Zverev je u drugom setu zaigrao bolje, poveo je 5:2, ali je Alkaras uspeo da izjednači na 5:5. Teniseri su posle toga osvojili gemove na svoje servise i odgran je taj-brejk, koji je Španac dobio 7:5.

U trećem setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:3, nakon što je Alkaras imao problema sa desnom nogom i najverovatnije grčevima. On je zatražio lekarsku pomoć u završnici trećeg seta, posle čega se teško kretao i nije prikazivao prepoznatljivu igru.

Zverev se ljutio na sudiju Marijanu Veljović jer je dozvolila da Alkaras dobije pauzu zbog grčeva, a ne zbog povrede. On je pitao: „Dokle ćete da štitite njih dvojicu?“, aludirajući na Alkarasa i Italijana Janika Sinera.

Nemački teniser je u nastavku meča pokušavao da iskoristi probleme Alkarasa sa kretanjem i izborio je peti set, posle taj-brejkova.

Takođe, nije bilo brejka ni u četvrtom setu, a Zverev je dobio taj-brejk 7:4.

On je već u prvom gemu petog seta napravio brejk i poveo 2:0. Tu prednost je čuvao sve do 10. gema kada je Alkaras vratio brejk, a posle gema na svoj servis Španac je preokrenuo na 6:5.

Zverev je posle toga servirao za ostanak u meču, ali mu je Alkaras oduzeo servis i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

On će u nedelju u finalu igrati protiv pobednika duela desetostrukog šampiona srpskog tenisera Novaka Đokovića i dvostrukog uzastopnog šampiona Italijana Janika Sinera.

Alkaras će prvi put igrati u finalu Australijan opena i pokušaće da osvoji „karijerni grend slem“, pošto mu jedini taj trofej nedostaje na grend slem turnirima, nakon što je osvojio po dve titule na Vimbldonu, Rolan Garosu i Vimbldonu.

