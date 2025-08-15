Alkaras u polufinalu mastersa u Sinsinatiju

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio 11. igrača sveta Rusa Andreja Rubljova posle tri seta, 6:3, 4:6, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 17 minuta.

Alkaras je četiri puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Rubljov osvojio dva brejka.

Španski teniser zabeležio je 11 asova, dok je Rubljov takođe osvojio 11 poena direktno iz servisa.

Alkaras će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i šestog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona.

(Beta)

