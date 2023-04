Alkaraz: Ako protiv Sinera ne iskoristiš brejk lopte, izgubio si

MAJAMI – Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je nakon meča sa Janikom Sinerom da je izgubio zbog neiskorišćenih brejk lopti.

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Majamiju, pošto je pobedio Španca Karlosa Alkaraza nakon preokreta sa 2:1 u setovima (6:7 (7:4), 6:4, 6:2).

„Nije imalo mnogo uticaja to što što je on odmarao dan više od mene. Nisam završio kasno. Otišao sam da odmorim na vreme kada je trebalo i jednostavno sam uradio to što sam uradio. Mislim da je jedino što je nedostajalo da iskoristim te prilike: brejk lopte koje sam imao pri 4:3 u drugom setu i brejk lopte koje sam imao za povratak u trećem. Nisam ih osvojio i to je uzelo danak protiv igrača kao što je Janik, protiv koga, ako ne iskoristiš, izgubio si. To je najveća razlika u odnosu na Indijan Vels. Mislim da je bio tesan meč“, istakao je Alkaraz.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.