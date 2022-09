Alves: Volim Ronalda, sad to mogu da kažem

MEKSIKO SITI – Brazilski fudbaler Dani Alves ispričao je u podkastu saigrača iz UNAM Pumasa, Efraina Velardea, da voli Kristijana Ronalda kao fudbalera i da to sad može javno da izgovori.

Alves i Ronaldo vodili su velike bitke na terenu u el klasiku španskog fudbala nastupajući za Barselonu i Real Madrid, pa Brazilac tad nije mogao pohvalno da govori o Portugalcu zbog rivaliteta dva kluba.

„Volim Ronalda. Sad kad više nismo u Barseloni i Realu mogu to da kažem jer se uvek činilo da to nisam mogao da izgovorim. Kristijano je primer za sve nas koji nemamo toliko kvaliteta, da se uz naporan rad možemo takmičiti protiv najboljih. Strašno ga cenim, a to sam mu i rekao“, izjavio je Alves.

Iskusni brazilski fudbaler uporedio je Ronalda sa Lionelom Mesijem i priznao da je on kao fudbaler mnogo bliži Portugalcu koji igra za Mančester junajted.

„Ako pravimo poređenje, ja kao igrač sam mnogo bliži Kristijanu nego Leu. Identifikujem se više sa Ronaldom zbog napornog rada. To sam radio čitavog života, radio naporno da bih bio tu gde sam danas. To nije čist talenat. Talenat je deo svega toga, ali najveći deo je naporan rad. A to je ono što Kristijano radi. Talentovan je, ali je radom došao do toga da se takmiči sa Mesijem i bilo kim drugim“, istakao je Alves.

Reprezentativac Brazila u karijeri je nastupao za Baiju, Sevilju, Barselonu, Juventus, PSŽ i Sao Paulo, a od ovog leta igra za Meksički UNAM Pumas.

(Tanjug)

