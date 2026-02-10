Američka klizačica Glen rešila probleme oko autorskih prava sa kanadskim umetnikom

Američka klizačica Amber Glen, koja je osvojila zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, izjavila je danas da je izgladila probleme oko autorskih prava sa umetnikom čiju je muziku koristila u svojim nastupima.

Kanadski umetnik Seb Mekinon koji pravi muziku pod imenom CLANN, izrazio je iznenađenje što je Glen koristila njegovu pesmu „The Return“ u svom slobodnom programu.

„Upravo sam saznao da je olimpijska klizačica koristila jednu od mojih pesama bez dozvole za svoj nastup. Emitovano je širom sveta… šta? Da li je to uobičajena praksa za Olimpijske igre?“, pitao je Mekinon na mreži X, nedugo po završetku takmičenja u ekipnoj konkurenciji.

Klizači moraju da dobiju dozvolu za muziku koju koriste, ali taj proces nije jednostavan. Proces je zbunjujuć, pa je nekoliko takmičara promenilo programe u poslednjem trenutku za Igre u Milanu i Kortini jer su se pojavili problemi.

„Pitanje muzičkih prava može biti složeno i zbunjujuće. Izgleda da je došlo do problema u celom tom procesu. Drago mi je što smo razjasnili stvari sa Sebom i raduje se saradnji sa njim“, navela je Glen u saopštenju.

Glen je izvodila svoj slobodan program uz spornu pesmu poslednje dve godine bez ikakvih problema.

„Iskreno se nadam da sam pomogla u stvaranju novih ljubitelja i umetničkog klizanja i Seba. Nastavićemo da podržavamo i umetnike i klizačku zajednicu“, navela je Glen.

(Beta)

