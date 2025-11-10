Američka kompanija Apolo od sledeće godine novi većinski vlasnik Atletiko Madrida

Španski fudbalski klub Atletiko Madrid saopštio je danas da će od sledeće godine većinski vlasnik kluba biti američki fond Apolo Sports Kapital (Apollo Sports Capital – ASC).

Nisu navedeni nikakvi finansijski detalji, a u saopštenju se ističe da dogovor nije deo strategije vlasništva nad više klubova.

Španski mediji preneli su da će američka kompanija kupiti 55 odsto udela u klubu čija se u ukupna vrednost procenjuje na 2,5 milijarde evra.

Očekuje se da će Apolo imati većinsku kontrolu nad Atletikom od prvog finansijskog kvartala 2026. godine. Apolo Sports Kapital radi u sklopu kompanije za upravljanje imovinom Apolo Global Menadžment (Apollo Global Management).

Izvršni direktor Atletiko Madrida Migel Anhel Hil i predsednik Enrike Sereso ostaće na funkcijama „kako bi obezbedili kontinuitet vizije i liderstva“, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Hil je uticajna ličnost u evropskom fudbalu, pošto je član izvršnih komiteta Evropske fudbalske unije (Uefa) i Evropske asocijacije klubova.

„Investicija će ojačati poziciju kluba u fudbalskoj eliti i podržati njegovu ambiciju da ostvari dugoročni uspeh za milione navijača širom sveta. Kao dugoročni investitori ASC i postojeći akcionri će sarađivati sa upravom Atletiko Madrida kako bi poboljšali finansijsku snagu kluba, sportsku konkurentnost i uticaj na zajednicu“, navodi se u saopštenju.

Kompanija ASC je investirala i u teniske turnire u Majamiju i Madridu.

Ta kompanija namerava da uloži dodatni kapital kako bi podržala klupske dugoročne planove, uključujući dalja ulaganja u ekipe Atletika i velike infrastrukturne projekte kao što je Sijudad del Deporte, sportski i zabavni okrug pored stadiona Metropolitano.

Apolo Global Menadžment osnovan je 1990. godine, a jedan od njegovih suosnivača Džoš Haris sada je akcionar u Kristal Palasu iz Premijer lige, Vašington Komandersima iz NFL, Filadelfije iz NBA i Nju Džersi Devilsima iz NHL.

(Beta)

