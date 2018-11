Američki komentator na srpskom proslavljao koševe Jokića (video)

Srpski košarkaš Nikola Jokić opet je blistao u NBA ligi i zabeležio dabl-dabl.

*trenutak kada američki komentator progovara na srpskom možete videti na 1:35 snimka

Jokić je u pobedi Denver Nagetsa nad Čikago Bulsima 108:107 posle produžetka bio na korak od tripl-dabla.

Srpski košarkaš je postigao 22 poena uz 12 skokova i devet asistencija, te imao tri blokade i dve ukradene lopte.

Postigao je i prva tri koša Nagetsa u produžetku, uključujući dve trojke, ali nije uspeo da pogodi koš za pobedu na 3,5 sekundi pre kraja.

Nikola Jokic does it all for the @nuggets on the road with 22 PTS, 12 REB, 9 AST! #MileHighBasketball pic.twitter.com/wVJqCIOTZ8

— NBA (@NBA) November 1, 2018