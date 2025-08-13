Američki milijarder kupuje Portland Trejlblejzerse za četiri milijarde dolara

Vlasnik hokejaškog kluba Karolina Harikejns Tom Dandon postigao je dogovor o kupovini Portland Trejlblejzersa člana Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) za nešto više od četiri milijarde dolara.

Vest o prodaji Portlanda, koji je u vlasništvu Fonda nekadašnjeg biznismena, suosnivača Majkrosofta, investitora i filantropa Pola G. Alena, prvi je večeras objavio Sportiko, a zatim su potvrdili izvori I-Es-Pi-Ena (ESPN) i agencije Asošiejted pres.

Dandon namerava da ostavi ekipu u Portlandu.

Upravni odbor NBA lige mora da odobri konačan dogovor o kupovini.

Trejlblejzersi su u maju saopštili da je franšiza na prodaju, a prihod od prodaje biće namenjen filantropskim poduhvatima.

Alen je umro od raka 2018. godine i želeo je da se „u nekom trenutku“ franšiza proda. Njegova sestra Džodi Alen od tada je vodila računa o klubu i izvršilac je Fonda.

U vlasništvu Fonda ostaje NFL klub Sijetl Sihoks, kao i 25 odsto MLS kluba Sijetl Saunders.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com