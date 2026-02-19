Amerikanka Alisa Liju osvojila zlato u umetničkom klizanju na ZOI

Amerikanka Alisa Liju osvojila je večeras zlatnu medalju u umetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Liju je pobedila rezultatom od 226,79 bodova.

Ona je posle prvog dana takmičenja u kratkom programu bila treća sa 76,59 bodova, ali je u večerašnjem slobodnom programu bila najubedljivija sa 150,20 bodova i osvojila prvu medalju za SAD u ženskoj pojedinačkoj konkurenciji posle 24 godine.

Srebrnu medalju osvojila je Kaori Sakamoto iz Japana sa 224,90 bodova, nakon što je bila druga i posle kratkog i posle slobodnog programa.

Njena sunarodnica Ami Nakai osvojila je bronzu sa 219,16 bodova. Ona je bila vodeća posle kratkog programa, a večeras je u slobodnom programu bila tek deveta.

Japanska klizačica Mone Čiba zauzela je četvrto mesto, peta je bila Amerikanka Amber Glen, a šesto mesto zauzela je Ruskinja Adelija Petrosjan.

