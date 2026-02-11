Amerikanka Lemli osvojila zlato u skijanju slobodnim stilom u disciplini mogul na ZOI

Američka takmičarka Elizabet Lemli osvojila je danas u Livinju zlatnu medalju u skijanju slobodnim stilom u disciplini mogul na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Lemli je pobedila rezultatom 82,30 bodova.

Srebrnu medalju osvojila je njena sunarodnica Džejlin Kauf sa 80,77 bodova.

Francuskinja Pjerin Lafont osvojila je bronzu sa 80 bodova.

Skijanje slobodnim stilom mogul sastoji se od jedne vožnje slobodnim skijanjem na strmoj stazi sa brdašcima, uz merenje brzine i tehnike skijanja, tehničkih okreta i vazdušnih manevara.

(Beta)

