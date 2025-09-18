Amerikanka Meklohlin-Levron osvojila zlato u trci na 400 metara na SP

Američka atletičarka Sidni Meklohlin-Levron osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 400 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju, drugim najboljim rezultatom svih vremena u toj disciplini.

Meklohlin-Levron pobedila je rezultatom 47,78 sekundi, što je novi rekord svetskih šampionata i drugi najbolji rezultat svih vremena.

Svetski rekord drži Marita Koh iz Nemačke, koja je u oktobru 1985. godine deonicu pretrčala za 47,60 sekundi.

Srebrnu medalju danas je osvojila Merilejdi Paulino državnim rekordom Dominikanske Republike od 47,98 sekundi.

Atletičarka iz Bahreina Salva Eid Naser osvojila je bronzu sa 48,19 sekundi.

(Beta)

