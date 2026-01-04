Amorim: Došao sam u Mančester junajted da budem menadžer, a ne trener

Trener Mančester junajteda Ruben Amorim rekao je danas da je u taj fudbalski klub došao da bude menadžer, a ne glavni trener i da će otići sa Old Traforda kada mu istekne ugovor.

Junajted je danas odigrao nerešeno 1:1 na Eland Roudu protiv Lidsa u 20. kolu Premijer lige, a Amorim je posle tog duela upitan da li misli da ima podršku uprave, nakon što je nedavno nagovestio da iza kulisa postoje neslaganja u vezi transfera i taktike.

„Primećujem da dobijate selektivne informacije o svemu. Došao sam ovde da bih bio menadžer Mančester junajteda, a ne trener Mančester junajteda. To je jasno. Znam da se ne zovem (Tomas) Tuhel, (Antonio) Konte, moje ime nije (Žoze) Morinjo, ali ja sam menadžer Mančester junateda i to će tako biti 18 meseci ili dok uprava ne odluči to da promeni“, rekao je Amorim novinarima, preneo je Skaj.

„To je bila moja poenta. Želim time da završim. Neću odustati. Radiću svoj posao sve dok neko drugi ne dođe da me zameni“, dodao je portugalski trener.

Amorim je u novembru 2024. godine preuzeo Mančester junajted i tada je potpisao ugovor na dve i po godine, koji ističe u junu 2027.

Upitan je da li klub nije ispunio uveravanja, Amorim je rekao: „Samo želim da kažem da ću biti menadžer, ne samo trener. Bio sam jasan po tom pitanju“.

„To će se završiti za 18 meseci i onda će svi krenuti dalje. Takav je bio dogovor. To je moj posao, ne da budem trener. Ako ljudi ne mogu da podnesu Garija Nevila i kritike na račun svega, onda moramo da promenimo klub. Samo želim da kažem da sam došao da budem menadžer, a ne trener“, ponovio je on.

„Svako odeljenje, odeljenje za skauting, sportski direktor, mora da radi svoj posao. Ja ću raditi svoj 18 meseci, a onda idemo dalje“, dodao je Amorim.

Amorim je to izjavio posle nedavne sugestije da nije dobio podršku kakvu je očekivao na tržištu igrača kako bi igrao svojim omiljenim taktičkim sistemom i da će možda na to morati da se adaptira.

Posle 20 kola u Premijer ligi Mančester junajted je peti na tabeli sa 31 bodom.

(Beta)

