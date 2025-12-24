Amorim: Nemoguće je zameniti Bruna Fernandeša

Trener fudbalera Mančester junajteda Ruben Amorim rekao je danas da je nemoguće zameniti Bruna Fernandeša, nakon što će kapiten odsustvovati sa terena do mesec dana zbog povrede.

Fernandeš je povredio tetivu u subotu u porazu od Aston Vile (1:2) u Premijer ligi i neće igrati protiv Njukasla, u petak tradicionalno na Boksing dej u Engleskoj.

„Nemoguće je zameniti Bruna. To sam jutros rekao ekipi. Iz ovoga moramo da izvučemo dobru stvar, ako postoji dobra stvar u tome, mnogi moraju da se angažuju“, rekao je Amorim, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On nije precizirao koliko će portugalski reprezentativac odsustvovati, već je rekao da se očekuje da „neće dugo“.

Izvori su naveli da veruju da će se 31-godišnji fudbaler vratiti na vreme za mančesterski derbi na Old Trafordu 17. januara, što bi značilo da će propustiti pet utakmica.

Otkako je u januaru 2020. godine došao iz Sportinga iz Lisabona, Fernandeš je propustio samo dve utakmice zbog povrede i jednu utakmicu zbog bolesti.

„Ne radi se samo o kreaciji, na svakom prekidu on je momak koji organizuje ekipu. On razume svaku poziciju na terenu, pazi na svaki detalj. Kada dođe do izmene, on uvek govori drugim igračima gde bi trebalo da budu“, rekao je Amorim.

On je dodao da su Lisandro Martines i Luk Šo igrači koji bi mogli da ga zamene, iako je Diogo Dalo nosio kapitensku traku na Vila Parku.

„Uveren sam da možemo da pobedimo. Naravno, imamo neke probleme ali čak i bez ovoliko igrača u ovom trenutku verujem u ekipu i verujem u moje igrače. Ako smo zaista fokusirani, možemo da pobedimo“, naveo je Amorim.

(Beta)

