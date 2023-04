Ana Ivanović: Novak Đoković je neprikosnoven u tenisu

BEOGRAD – Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović izjavila je danas da je njen sunarodnik Novak Đoković neprikosnoven u ovom sportu.

Đoković se trenutno nalazi na prvom mestu ATP liste ispred Španca Karlosa Alkaraza.

„Mislim da će Đoković vrlo brzo dostići sve rekorde. Karlos Alkaraz igra dobro, ali mora još toga puno da dokaže. Vidim da je otkazao nastup u Monte Karlu, pošto ima problema sa povredom. Njemu je potrebno još vremena da stabilizuje formu i da se dokaže. Đoković je definitivno neprikosnoven u svetu tenisa“, izjavila je Ivanovićeva za K1.

Ona je istakla da zajedno sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom prati tenis i fudbal, a u poslednje vreme i košarkaše Partizana, koji postižu dobre rezultate u Evroligi.

„Moj otac je nedavno trebalo da nas poseti, ali je pomerio dolazak da bi ispratio utakmice košarkaša Partizana“, dodala je Ivanovićeva.

Ivanovićeva je istakla da bi volela da mladi srpski teniseri krenu njenim i stopama Đokovića i Jelene Janković.

„Meni bi zaista bilo drago da vidim nove generacije koje idu našim stopama. Neki ljudi nisu znali da cene ono što smo mi postigli. Nove generacije drugačije razmišljaju. Mi smo mnogo više cenili neke mogućnosti, a u današnje generacije su drugačije. Drago mi je da vidim da naši teniseri postižu dobre rezultate na turnirima“, dodala je Ivanovićeva.

Ona je navela da mora mnogo stvari da se složi da bi sportista stigao do samog vrha.

„Dosta zavisi i od same ličnosti. Mora da bude poseban karakter, da drži nivo treninga, da je spreman na odricanje, stres i odgovornost. Mora puno stvari da se složi da neko dođe do samog vrha. Ono što ljudi vide je samo vrh ledenog brega. Kada sam bila mala mene je samo tenis zanimao. Rado bih bila nekom mentor ili savetnik. Ne bih mogla da budem trener, jer to iziskuje dosta putovanja“, rekla je Ivanovićeva.

Ana Ivanović se krajem 2016. godine povukla iz tenisa. Ona je na prvom mestu WTA liste provela 12 nedelja.

„Nedostaje mi tenis, ali sam srećna i ispunjena u braku. Volela bih da se jednog dana vratim na teren i da igram egizibicije“, istakla je nekadašnja srpska teniserka.

Ivanovićeva je danas u srećnom braku sa bivšim nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom i mama dečaka, Luke i Leona, a uskoro će se poroditi po treći put.

(Tanjug)

