Anćeloti: Znali smo da neće da bude lako, loš teren uticao na igru

MADRID – Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti priznao je da je očekivao težak meč protiv ekipe Kaserenja u šesnaestini finala Kupa kralja.

Real je izborio osminu finala Kupa kralja, pošto je sinoć u gostima pobedio španskog četvrtoligaša sa 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Rodrigo u 69. minutu.

„Sve mi se svidelo, od prvog do poslednjeg minuta. Znali smo da neće da bude lako, ali nismo rizikovali u odbrani i odigrali smo drugu utakmicu u nizu bez primljenog gola“, rekao je Anćeloti.

On je imao dosta primedbi na kvalitet terena.

„Na ovom terenu nije moglo da se igra. Za mene to nije fudbal. Lepo je to što manji klubovi mogu da se takmiče sa velikima. To je dobro za navijače, ali i oni bi želeli da vide dobar meč“, zaključio je trener Reala.

(Tanjug)

