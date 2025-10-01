Andrejeva eliminisana u osmini finala turnira u Pekingu

Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva nije uspela da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala izgubila od 81. igračice sveta Britanke Sonaj Kartal posle tri seta, 5:7, 6:2, 5:7.

Meč je trajao dva sata i 27 minuta.

Obe teniserke su osvojile po dva brejka.

Kartal će u četvrtfinalu igrati protiv 27. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove, koja je danas u osmini finala pobedila 59. igračicu sveta Ruskinju Anastasiju Potapovu posle dva seta, 6:2, 6:4.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com