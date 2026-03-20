Angelina Topić osvojila srebro u skoku uvis na Svetskom dvoranskom prvenstvu

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je danas srebrnu medalju u skoku uvis na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju u Poljskoj.

Topić je osvojila medalju tako što je preskočila metar i 99 centimetara.

Topić je na početku propustila visinu 1,85 metara, a iz prvog pokušaja je preskočila 1,89 metara, 1,93, 1,96 i 1,99 metara, dok je tri puta bila neuspešna na visini 2,01 metara.

Prve četiri takmičarke su sve visine do 1,99 preskočile iz prvog pokušaja.

Zlatnu medalju osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik koja je iz prvog pokušaja preskočila 2,01 metara.

Srebrne medalje osvojile su i Australijanka Nikola Olislagers i Ukrajinka Julija Levčenko, koje su kao i Topić, preskočile 1,99 metara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com