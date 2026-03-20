Angelina Topić: Ovo je bila sezona iz snova, ne mogu biti nezadovoljna srebrom u Torunju

Srpska atletičarka Angelina Topić rekla je da nije očekivala da će današnje takmičenje u finalu skoka uvis na Svetskom dvoranskom prvenstvu biti toliko teško i da ne može da bude nezadovoljna ostvarenim rezultatom i srebrnom medaljom u Torunju.

„Bilo je dosta teško, nisam očekivala da će ova visina biti potrebna za medalju. Ne sećam se da je u mojoj karijeri bilo takmičenje na ovako visokom nivou da je 199 centimetara bilo potrebno za svetsku medalju, odnosno za medalju uopšte“, rekla je Topić, saopštio je Srpski atletski savez.

Topić je osvojila srebrnu medalju sa preskočenih 1,99 metara.

Ona je na početku propustila visinu 1,85 metara, a iz prvog pokušaja je preskočila 1,89 metara, 1,93, 1,96 i 1,99 metara, dok je tri puta bila neuspešna na visini 2,01 metara.

„Fokus je bio na tome da skočim sve u prvom pokušaju, čak sam i uspela. Ova sezona je bila stvarno sezona iz snova, uspela sam da pređem granicu od dva metra i ušla na ovo takmičenje sa mnogo samopouzdanja, bila sam jako spremna. Dugo sam iščekivala da ovaj dan dođe, da mogu da pokažem za šta sam spremna“, navela je Topić.

„Mislim da sam visinu 2,01 imala u nogama, nažalost nije danas bio taj dan, ali ne mogu da budem nezadovoljna sa 199 centimetara prvi put preskočenih u karijeri“, dodala je srpska reprezentativka.

Prve četiri takmičarke su sve visine do 1,99 preskočile iz prvog pokušaja.

Zlatnu medalju osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik koja je iz prvog pokušaja preskočila 2,01 metara.

Srebrne medalje osvojile su i Australijanka Nikola Olislagers i Ukrajinka Julija Levčenko, koje su kao i Topić, preskočile 1,99 metara.

„Ja sam bila prva koja je morala da preskače visinu 2,01, prva koja je rušila i ispala iz takmičenja pa sam morala da čekam druge devojke, da vidim da li ću ostati na postolju. Drago mi je što ovaj put nisam bila, kao u Tokiju, u neizvesnosti preko dva sata. Vrlo brzo sam saznala da sam osvojila srebrnu medalju, zbog čega mi je jako drago“, navela je Topić.

„Fokus je bio na tome da sve skačem iz prve. Drago mi je što sam postala konstantna na velikim visinama i što sam na prethodnim velikim takmičenjima uspela da održim svoje skakanje u prvom pokušaju“, rekla je Topić.

(Beta)

