Angelina Topić pred SP u dvorani: Očekujem veliku borbu za medalje

Srpska skakačica uvis Angelina Topić izjavila je danas da na predstojećem Svetskom prvenstvu u dvorani očekuje veliku borbu za medalje i dodala da će dati sve od sebe da na tom takmičenju nastavi sa serijom dobrih rezultata.

„Sudeći po sjajnim ovosezonskim rezultatima sa rang-listi ženskog skoka uvis, mogu samo da očekujem jednu veliku borbu za medalje. Ove zime za sada deset devojaka ima rezultat sezone preko 1,95 metara, tako da je neminovno da medalja neće biti ‘jeftina'“, rekla je Topić, prenosi Srpski atletski savez.

Svetsko dvoransko prvenstvo održaće se od 20. do 22. marta u Torunju, a za Angelinu Topić će to biti treći uzastopni nastup na ovom takmičenju.

Topić je ove sezone napravila je još jedan veliki iskorak u karijeri, preskočivši magičnu granicu od dva metra i dodatno popravivši lični i nacionalni rekord.

„Nedavno sam konačno dočekala trenutak koji mislim da smo svi zajedno dugo vremena iščekivali – letvica je ostala na ‘dvojci’. Mislim da bolji pokazatelj dobre forme ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada, a daću sve od sebe da nastavim ovim tokom“, rekla je ona.

Kada su u pitanju nastupi na velikim takmičenjima, Topić je istakla da sada mnogo bolje kontroliše emocije i pritisak koji takva takmičenja nose.

„Kada sve ide po planu i kada se osećam fizički i psihički spremno za dobar nastup, rekla bih da je uzbuđenje mnogo bliža reč. U velikom iščekivanju i želji za dobrim rezultatom neminovan je i osećaj pritiska, ali mislim da već imam dovoljno iskustva da se nosim sa tim i iskoristim ga na najbolji mogući način na takmičenju“, rekla je Topić.

Ona je navela i da je već više nego zadovoljna i ponosna rezultatima ove sezone, pošto je upisala tri pobede na najjačim svetskim mitinzima, uz dvaput oboren lični i nacionalni rekord.

„Izuzetno sam ambiciozna i uzbuđena da na Svetskom prvenstvu uđem u borbu za medalje i nadam se velikim visinama, za koje sam u prethodna dva meseca više puta potvrdila da sam spremna“, zaključila je Topić.

(Beta)

