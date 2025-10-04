Anisimova pobedila Gof i plasirala se u finale turnira u Pekingu

Četvrta teniserka sveta Amerikanka Amanda Anisimova plasirala se u finale turnira u Pekingu, pošto je danas u polufinalu pobedila svoju sunarodnicu, treću igračicu sveta Koko Gof posle dva seta, 6:1, 6:2.

Meč je trajao sat vremena.

Anisimova je pet puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Gof osvojila jedan brejk.

Anisimova će u finalu igrati protiv pobednice duela između sedme teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule i 27. igračice sveta Čehinje Linde Noskove.

(Beta)

