Anisimova u četvrtfinalu Ju Es opena

Deveta teniserka sveta Amerikanka Amanda Anisimova plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u osmini finala pobedila 22. igračicu sveta Brazilku Beatris Hadad Maju posle dva seta, 6:0, 6:3.
Meč je trajao sat i 16 minuta.
Anisimova je šest puta uzela servis brazilskoj teniserki, dok je Hadad Maja osvojila jedan brejk.
Anisimova će u četvrtfinalu igrati protiv druge teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, koja je u osmini finala pobedila 12. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu.
Parovi četvrtfinala ženskog singla na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država:
Sabalenka – Vondroušova
Pegula – Krejčikova
Muhova – Osaka
Anisimova – Švjontek
(Beta)
