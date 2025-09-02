Anisimova u četvrtfinalu Ju Es opena

Deveta teniserka sveta Amerikanka Amanda Anisimova plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u osmini finala pobedila 22. igračicu sveta Brazilku Beatris Hadad Maju posle dva seta, 6:0, 6:3.

Meč je trajao sat i 16 minuta.

Anisimova je šest puta uzela servis brazilskoj teniserki, dok je Hadad Maja osvojila jedan brejk.

Anisimova će u četvrtfinalu igrati protiv druge teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, koja je u osmini finala pobedila 12. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu.

Parovi četvrtfinala ženskog singla na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država:

Sabalenka – Vondroušova

Pegula – Krejčikova

Muhova – Osaka

Anisimova – Švjontek

(Beta)

