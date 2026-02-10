Anja Ilić bez četvrtfinala u kros kantri sprintu na Zimskim olimpijskim igrama

Srpska reprezentativka Anja Ilić nije uspela danas da se plasira u četvrtfinale trke klasičnog sprinta u kros kantriju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Ilić je kvalifikacije završila za 4:44,69 minuta, odnosno imala je zaostatak od 1:08,48 minuta za pobednicom Šveđankom Lin Svan koja je stazu prešla za 3:36,21 minuta.

To vreme je Ilić bilo dovoljno za pretposlednje, 88. mesto u kvalifikacijama.

Četvrtfinale, polufinale i finalna trka su na program kasnije danas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com