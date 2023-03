Ansu Fati ne želi da napusti Barselonu iako je izgubio mesto u startnoj postavi

BARSELONA – Otac fudbalera Barselone Ansua Fatija, Bori Fati, izjavio je da njegov sin ne želi da napusti katalonski klub iako je trenutno u drugom planu kod trenera Ćavija Ernandeza, prenose španski mediji.

„Zašto Ansu ne igra? To je dobro pitanje, ali neka na to odgovori Ćavi. Ja nemam odgovor, a on ga verovatno ima. Možda smatra da Ansu loše igra defanzivno. To je njegovo pravo, ali ja sam ljut. Kao otac sam ljut jer moj sin igra malo“, rekao je Bori Fati.

On je istakao da je razgovarao sa rukovodstvom Barselone.

„Rekao sam im da zaslužujemo više. Mi razgovaramo o desetki Barselone! Muči me ovo što se događa. Da igrač koji je projeat kluba dobija minut, dva, tri… Ne tražim da bude starter, ali ako on ne može više da igra, ko može“, pitao se otac fudbalera Barselone.

Bori Fati je otkrio da njegov sin ne želi da napusti katalonski klub.

„Pre dve godine smo došli u klub sa ponudama drugih timova, a oni nisu hteli ni da čuju da Ansu napusti Barselonu. Njemu je najbitnije da je član Barselone, a meni je najbitnije da igra. Real? Ansu ne bi prihvatio da igra za Real, ali nikada ne znate šta budućnost nosi“, zaključio je Bori Fati.

Ansu Fati (20) je ove sezone odigrao 1.341 minut na 38 utakmica, a postigao je šest golova i imao je tri asistencije. On je zbog male minutaže u Barseloni izgubio mesto u startnoj postavi reprezentacije Španije.

(Tanjug)

