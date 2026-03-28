Antoneli na pol poziciji u trci Formule 1 za Veliku nagradu Japana

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli startovaće sa prve pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Japana, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Antoneli je bio najbrži rezultatom od 1:28,778 minuta i osvojio je drugu uzastopnu pol poziciju, nakon trke u Kini, u kojoj je pre dve nedelje ostvario prvu pobedu u karijeri u Formuli 1.

Njegov timski kolega Džordž Rasel, koji je tokom kvalifikacija imao problema sa bolidom, startovaće kao drugi, pošto je bio sporiji 0,298 sekundi.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je treći sa 0,354 sekunde zaostatka.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, posle greške u poslednjem krugu, peti je bio aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena, a sa šestog mesta startovaće sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija.

Vozač Alpine Pjer Gasli bio je sedmi, a Isak Hadžar iz Red Bula osmi.

Vozač Audija Gabrijel Bortoleto startovaće kao deveti, a sa 10. mesta trku će početi Arvid Lindbland iz Rejsing Bulsa, koji je u drugom delu kvalifikacija izbacio vozača Maksa Verstapena iz Red Bula, koji će trku početi sa 11. mesta.

Treća trka u šampionatu za Veliku nagradu Japana na programu je u nedelju od 7.00 po srednjoevropskom vremenu na stazi Suzuka.

(Beta)

