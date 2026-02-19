Antoneli najbrži na testiranjima u Bahreinu

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je najbrži na današnjim testiranjima u Bahreinu, uoči početka nove sezone u šampionatu Formule 1.

Antoneli je ostvario rezultat od minut, 32,803 sekundi, a vozio je 79 krugova.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je drugi sa 0,058 sekundi zaostatka i vozio je 86 krugova.

Četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je treći sa 0,359 sekundi zaostatka, a vozio je 139 krugova. Kako je preneo Skaj, on je poslednjih 90 minuta simulirao trku za Veliku nagradu Bahreina i „brojke su bile dobre“.

Sedmostruki svetski šampion vozač Ferarija Luis Hamilton bio je četvrti sa 0,605 sekundi zaostatka i 78 krugova, dok je aktuelni šampion Lando Noris iz Meklareana bio peti sa 0,650 sekundi i 72 kruga. Noris je bio najbrži u jutarnjem delu testiranja.

Najviše krugova u oba dela testiranja vozio je Meklaren 158, Mercedes je vozio dva manje, a Red Bul 139 krugova.

Poslednji treći dan testiranja obaviće se u petak u Bahreinu, a nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com