Antoneli najmlađi vozač u istoriji Formule 1 na pol poziciji

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli startovaće sa prvog mesta u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine u Šangaju, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Antoneli je ostvario rezultat od 1:32,064 minuta i postao najmlađi vozač u istoriji Formule 1 koji će startovati u trci sa pol pozicije u trci.

Italijanski 19-godišnji vozač je tako oborio rekord Sebastijana Fetela, koji je imao 21 godinu i 73 dana kada je 2008. godine vozeći za Toro Roso startovao kao prvi u trci za Veliku nagradu Italije.

Sa drugog mesta startovaće vozač Mercedesa Džordž Rasel, koji je bio sporiji za 0,222 sekunde, nakon što je imao tehničkih problema sa bolidom. Britanac je jutros pobedio u sprint trci.

Sedmostruki svetski šampion vozač Ferarija Luis Hamilton startovaće kao treći, pošto je bio sporiji 0,351 od Antonelija.

Njegov timski kolega Šarl Lekler bio je četvrti u kvalifikacijama, a iza njega bili su vozači Meklarena Oskar Pjastri i aktuelni šampion Lando Noris.

Sa sedme pozicije krenuće vozač Alpina Pjer Gasli, sa osme i devete dvojac Red Bula Maks Verstapen i Isak Hadžar, a sa 10. Oliver Berman iz Hasa.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Kine na programu je u nedelju od 8.00 u Šangaju.

(Beta)

