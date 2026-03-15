Antoneli presrećan nakon što je u Kini ostvario prvu pobedu u F1

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli rekao je danas da je presrećan zbog ostvarene prve pobede u karijeri u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine, kojom je Italiji doneo prvi trijumf u tom takmičenju nakon 20 godina.

„Ostao sam bez reči, iskreno, samo što ne zaplačem. Hvala mnogo mom timu jer su mi pomogli da ostvarim san. Presrećan sam (što sam prvi Italijan koji je pobedio posle 20 godina). Juče sam rekao da zaista želim da vratim Italiju na vrh i danas smo to uspeli, iako sam sebi na kraju zadao mali srčani udar kasnim kočenjem, zbog kojeg sam blokirao točak, ali bila je to dobra trka“, rekao je Antoneli, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Poslednju pobedu Italiji u šampionatu Formule 1 doneo je vozač Renoa Đankarlo Fizikela u trci za Veliku nagradu Malezije, koja je vožena 19. marta 2006. godine.

Sa 19 godina, šest meseci i 18 dana Antoneli je postao drugi najmlađi pobednik u trci Formule 1, a rekord i dalje drži vozač Red Bula Maks Verstapen koji je 2016. godine slavio sa 18 godina i 228 dana.

Antoneli je govorio o borbi sa svojim timskim kolegom Džordžom Raselom, koji je završio na drugom mestu.

„Start nije bio lak i verovatno sam previše pokrio unutrašnju stranu i ostavio previše prostora vozačima Ferarija. Na kraju je tempo bio dobar i uspeli smo da privedemo trku kraju. Tek smo na početku i nastavićemo da idemo dalje. Džordž je neverovatan vozač i bio je veoma jak u poslednjim krugovima, tako da će biti potrebno mnogo da bi ga se pobedilo“, istakao je Antoneli.

Na uspehu karijere Antoneliju je čestitao timski kolega, kao i vozač Ferarija Luis Hamilton, koji je zauzeo treće mesto.

„Pre svega, velike čestitke Kimi Antoneliju, jer je uvek nešto posebno kada ostvariš prvu pobedu, a očigledno ove godine, kao i ovog vikenda, vozi zaista neverovatno. Drago mi je da stojim na podijumu sa njim, a i sa ovim momkom ovde (Hamilton). Bila je to teška borba. Obojica smo ponovo imali loš start, vozači Ferarija su nas prošli, ali na kraju dana – dvostruka pobeda za tim je najbolje čemu smo mogli da se nadamo“, rekao je Rasel.

Hamilton, sedmostruki svetski šampion, u Kini je zabeležio svoj prvi plasman na podijum u glavnoj trci otkako je 2025. godine prešao iz Mercedesa u Ferari.

„Moram da uputim velike čestitke Kimi Antoneliju. Baš mi je drago zbog tebe, druže, i velika mi je čast što mogu da podelim ovaj trenutak sa njim. On je preuzeo moje mesto u ovom velikom timu i zato velike čestitke za Mercedes. Trenutno se zaista izdvajaju ispred ostalih i mi imamo mnogo posla ako želimo da držimo korak sa njima“, rekao je Hamilton, kojem je ovo bio 203. plasman na pobedničko postolje, prvi nakon 23. novembra 2024. godine.

Hamilton je govorio i o borbi sa timskim kolegom Šarlom Leklerom, koja je obeležila ovu trku.

„Mislim da je bio jedan trenutak kada smo se dodirnuli, ali bilo je veoma blago, samo mali kontakt, tako da je sve u redu. Upravo o tome se radi, o pravom, čvrstvom trkanju. Moram da uputim veliko hvala svima u Ferariju i svima u Maranelu što su nas doveli u ovu poziciju. Znam da to nije baš mesto gde želimo da budemo (treće i četvrto), želimo da budemo ispred, gde su ovi momci, ali imamo dobru osnovu za dalji rad i sada jednostavno moramo da idemo punim gasom“, zaključio je Hamilton.

Posle dva trkačka vikenda u generalnom plasmanu vodi Rasel sa 51 bodom, Antoneli na drugom mestu ima 47 bodova, Lekler na trećem mestu ima 34 boda, a Hamilton je četvrti sa 33 boda.

Naredna trka vozi se 29. marta za Veliku nagradu Japana.

(Beta)

